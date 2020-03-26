Прокуратура г. Полярные Зори выявила нарушения в работе органа местного самоуправления в рамках выполнения требований законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой г. Полярные Зори проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в части обоснованности и полноты включения отдельных категорий должностей в региональные и муниципальные перечни должностей, при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам проверки выявлено, что органом местного самоуправления мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками, анализ коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, возложенных на муниципальных служащих, в целях актуализации перечня должностей муниципальной службы, предусматривающих обязанность по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в полном объёме не осуществляется.

В целях устранения выявленных нарушений главе муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией внесено представление с требованием устранения нарушений требований антикоррупционного законодательства.

Также принесен протест на Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поскольку он предусматривал обязанность по предоставлению указанных сведений по должности муниципальной службы – ведущий специалист сектора опеки и попечительства, которая с 01.09.2016 выведена из штатного расписания.