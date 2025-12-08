Прокуратура города Полярные Зори помогла вернуть северянке денежные средства, взысканные с неё коллекторами

Прокуратурой города Полярные Зори проведена проверка по обращению местной жительницы о восстановлении прав, нарушенных в результате мошенничества.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, во время разбирательства было установлено, что 5 сентября 2025 года мошенник, используя персональные данные женщины, дистанционно оформил договор займа на сумму 9 тысяч рублей, которые перевёл на свою банковскую карту. Образовавшийся по договору долг, микрофинансовая организация передала коллекторской, которая взыскала с женщины 22,9 тысячи рублей (долг по займу и проценты).

Прокуратурой города в целях защиты прав заявительницы принят комплекс мер реагирования: мировому судье направлено заявление о восстановлении срока для обжалования судебного приказа, а также его отмене; в районный суд направлено исковое заявление о признании договора потребительного займа недействительным.

Заявления прокурора города судами удовлетворены.

В целях фактического возврата заявительнице денежных средств, прокурором города в суд направлено заявление о повороте исполнения решения суда, которое также удовлетворено, денежные средства в полном объёме возвращены заявительнице.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_54/activity/legal-education/explain/e544266/