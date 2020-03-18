Прокуратура Кандалакши выявила недостоверность статистических данных о травматизме несовершеннолетних

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка образовательных организаций на предмет соблюдения требований законодательства при расследовании и учёте несчастных случаев, происшедших с обучающимися в период образовательного процесса.

В ходе проведенной проверки выявлены факты причинения несовершеннолетним телесных повреждений (травм), расследование и учёт которых не осуществлялся руководством образовательных организаций, как того требует приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства, сведения о данных несчастных случаях не были переданы в Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район, что привело к недостоверности статистических данных о травматизме несовершеннолетних.

По факту выявленных нарушений прокурором города в адрес главы администрации муниципального образования Кандалакшский район внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города.