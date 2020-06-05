Прокуратура Кировска убедилась, что территория городского кладбища подтоплена

Прокуратурой г. Кировска проведена проверка по факту затопления участков захоронений кладбища. Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта Кировска, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища, а именно: допущено затопление участков захоронений грунтовыми и талыми водами, не обеспечен надлежащий отвод воды с территории кладбища.

В целях устранения отмеченных нарушений руководителю обслуживающей организации прокуратурой города 3 июня этого года внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.