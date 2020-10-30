Прокуратура Кировска выявила нарушения при прохождении отопительного сезона 2020-2021 г.г.

Прокуратурой города Кировска проведён мониторинг состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства путём визуального обследования общего имущества многоквартирных домов города, по итогам которого выявлены факты отсутствия (частичного) отсутствия теплоизоляции на внутридомовых инженерных сетях, свободный доступ в тепловые центры домов, течи вентилей системы горячего и холодного водоснабжения в ряде домов, расположенных на улицах 50 лет Октября, Шилейко, Мира и проспекту Ленина.

До начала отопительного сезона управляющие организации были обязаны проводить осмотр зданий в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство (п. 2.1.1. постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Некоторыми управляющими организациями осмотр общего имущества многоквартирных домов, в т.ч. внутридомового инженерного оборудования, был проведён формально, не выявлены участки внутридомовых сетей, подлежащих ремонту, работы по содержанию общего имущества своевременно не выполнены.

В целях устранения нарушений 19 октября текущего года прокурором города руководителям четырёх управляющих организаций города внесены представления.