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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 09:00

Прокуратура Ковдорского района выявлено множество нарушений в производстве хлеба и кондитерских изделий

Прокуратурой Ковдорского района в связи с обращением проведена проверка соблюдения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в сфере производства хлеба и кондитерских изделий с целью дальнейшей реализации населению.

На момент проведения проверки пекарни установлено, что 3 пекаря не прошли обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством, график уборки помещения и оборудования отсутствует. В помещении, где осуществляется производство хлеба и иных хлебобулочных изделий, хранятся хлебобулочные изделия без маркировочных ярлыков, содержащих информацию об условиях хранения и сроке годности данной продукции, также в холодильном оборудовании хранятся полуфабрикаты хлебобулочных изделий без маркировочных ярлыков.

Работники хранят одежду и личную обувь в подсобном помещении, где расположено холодильное оборудование, в данном же помещении хранятся пустая одноразовая тара, контейнеры и велосипед. Также отсутствует отдельное помещение для приёма пищи работников.

На основании выявленных нарушений прокурором Ковдорского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении и прилагаемые к нему материалы направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Мурманской области.

 

 

 

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