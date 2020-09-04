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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 10:45

Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска добивается устранения нарушений требований законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в июле–августе текущего года была проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок в деятельности управляющих компаний города.

Осмотром детских игровых площадок выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства в части ненадлежащего содержания детских площадок, чем нарушаются права несовершеннолетних на безопасность при их использовании.

Так, игровое оборудование, установленное на детских игровых площадках, имеет следы усыхания, трещины, сколы деревянного покрытия, нарушение целостности конструкций, в связи с чем допущена возможность застревания элементов одежды, частей тела ребёнка (например, пальцев), имеются острые выступающие элементы, что может стать причиной травматизма детей, использующих данное игровое оборудование.

На момент осмотра детских игровых площадок выявлено нахождение на них бытового мусора, отсутствие либо повреждения ограждения детских игровых площадок.

В целях устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к ответственности, прокуратурой города в отношении 9 управляющих компаний возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», а также внесены представления об устранении нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 9 лиц привлечено к административной ответственности, в том числе и в виде штрафов.

По результатам рассмотрения двух представлений, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение 7 представлений находится на контроле в прокуратуре округа.

 

Комментарии

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