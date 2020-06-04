Прокуратура Ленинского административного округа выявила нарушения законодательства при поддержке предпринимателей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в ходе проведения проверки исполнения законодательства НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» выявлены нарушения законодательства при оказании мер финансовой поддержки предпринимателям.

Установлено, что НМК «ФОРМАП» при рассмотрении заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, отнесенных к перечню отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, необоснованно отказано в предоставлении финансовой поддержки трём предпринимателям. Кроме того, фондом допускались многочисленные нарушения сроков рассмотрения заявлений предпринимателей.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой округа директору НМК «ФОРМАП» внесено представление.