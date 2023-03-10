Прокуратура Мурманской области отмечает увеличение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в регионе и снижение раскрываемости преступлений

Прокуратура Мурманской области подготовила отчёт о состоянии преступности в Мурманской области за январь-февраль 2023 года. Как сообщает надзорное ведомство, всего в нашем регионе зарегистрировано 1832 преступления, что на 19 случаев, или 1%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Раскрываемость преступлений сократилась на 11,6% (с 60,4% до 48,8%).В структуре преступности преобладают кражи (28,7%), мошенничества (25,2%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,4%).

Число краж возросло на 2,3%, мошенничеств – на 0,8%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 24,8%.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 13,6% (с 515 до 585), а их удельный вес увеличился на 3,5% и составил 31,9% (28,4%).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений сократилась на 27,4% и составила 30,7% (58,1%).

Количество убийств (с покушениями) сократилось на 20% (с 5 до 4). Их раскрываемость составляет 100%, как и в прошлом году.

Количество погибших в результате преступных посягательств снизилось на 23,8% и составляет 16 лиц.

Зарегистрировано 18 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 28%.

Число лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, сократилось на 34,3% и составило 23 лица.

На 20,3% (с 74 до 59) снизилось количество выявленных преступлений экономической направленности, а число преступлений коррупционной направленности - на 8% (с 25 до 23).

На 5,2% возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (с 488 до 513). Число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 20,1% (со 179 до 215).

Более половины преступлений (548) совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а почти каждое четвертое (213) - в состоянии алкогольного опьянения.

На 40,8% (с 49 до 29) снизилось число преступлений, совершенных подростками.