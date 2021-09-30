Прокуратура Мурманской области подвела итоги работы по поддержанию государственного обвинения в 2021 году

Как сообщает надзорный орган, за 9 месяцев текущего года государственными обвинителями прокуратуры области принято участие в поддержании государственного обвинения по 2200 уголовным делам, из которых по 1890 постановлены приговоры.

За истекший период прокурорами дана принципиальная оценка в судебных заседаниях действиям подсудимых по уголовным делам различной категорий от преступлений в сфере хищений имущества до коррупционных в отношении, от преступлений в отношении несовершеннолетних до преступлений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия.

Государственными обвинители убедительно доказывали виновность лиц в совершении преступлений по фактам невыплаты заработной платы, направленных против жизни и здоровья граждан, их половой свободы, а также по делам о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ.

Прокуроры активно использовали свои полномочиям в судебном разбирательстве в целях восстановления прав потерпевших, связанных с возмещением ущерба, причиненного преступлением.

За истекший период 2021 года государственными обвинителями принято участие в рассмотрении дел, имеющих повышенную сложность, относящихся к категории коррупционных преступлений, преступлений экстремистской и террористической направленности.

Прокуроры региона поддержали обвинение по резонансным уголовным делам, связанным с мошенническими действиями, направленными на хищение крупных сумм денежных средств, в том числе, достигавших 30 миллионов рублей, а также по факту нашумевших хулиганских действий в мурманском кафе «Мята» и по другим, связанным с групповой и организованной преступностью.

Обеспечено успешное поддержание государственного обвинения по уголовным делам, ставших предметом внимания региональных и центральных средств массовой информации и касающихся преступлений в отношении малолетних. Среди них дело о гибели малолетнего в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, а также дело о причинения физического и психического насилия матерью и отцом малолетнему жителю г.Мончегорска.

Кроме того, государственные обвинители участвовали в рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Прокурорами активно осуществлялась проверка судебных решений на предмет их законности и обоснованности, в рамках данной работы были выявлены судебные ошибки и в целях их исправления принесено и удовлетворено 88 апелляционных представлений.

В суде второй инстанции с участием государственных обвинителей по жалобам участников уголовного процесса пересмотрено 1316 материалов и дел.

За истекший период 2021 года по линии участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства, только в областном аппарате, рассмотрено 161 обращение участников уголовного судопроизводства о несогласии с судебными приговорами и постановлениями, по результатам подготовлены кассационные представления об устранении нарушений закона и пересмотре судебных решений.

В 90% случаях Третий кассационный суд общей юрисдикции инстанции признал обоснованными доводы прокуроров областного аппарата об изменении или отмене судебных решений, направленных как на улучшение, так и на ухудшение положения осужденных.

Кроме того, ведётся работа, связанная с изучением архивных уголовных дел и рассмотрением обращений граждан по вопросам реабилитации жертв политических репрессий.

Уголовно-судебным отделом прокуратуры области обеспечивается обучение государственных обвинителей, им оказывается необходимая практическая и методическая помощь. Прокуроры постоянно повышают свою деловую квалификацию в условиях быстро меняющегося законодательства.