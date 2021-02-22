Прокуратура начала проверку после ЧП с траулером «Полярис» в Баренцевом море

По поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры организована проверка по факту происшествия с рыболовецким судном в Баренцевом море. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи с остановкой главного двигателя судна МК-0335 «Полярис».

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, 21 февраля во время промысла у траулера «Полярис» вышел из строя главный двигатель. Судно подало сигнал бедствия. В этот момент оно находилось на расстоянии 81 километра от Зубовской губы полуострова Рыбачьего.

- На борту траулера находится 10 человек, пострадавших не имеется, - отметили в пресс-службе СЗТП.

В районе, где находится аварийный траулер, температура воздуха около минус 10 градусов, ветер 12 метров в секунду. На помощь рыбакам вышло спасательное судно «Мурманрыба», которое должно отбуксировать аварийный траулер в порт Мурманск.

Отметим, что за последние два года «Полярис» терпит аварию не впервые.