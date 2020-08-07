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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 09:15

Прокуратура нашла нарушения в приюте для животных

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения обществом с ограниченной ответственностью требований законодательства об охране окружающей среды, об ответственном обращении с животными.

Общество осуществляет отлов животных без владельцев на территории муниципальных образований ЗАТО г.Североморск, г. Оленегорск, г. Мончегорск, с. Ловозеро, гп. Ревда, гп. Печенга, гп. Никель, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, г. Кола и других поселений Кольского района, а также содержание животных в приюте в гп. Мурмаши Кольского района.

В рамках проверки природоохранной прокуратурой произведён осмотр используемых организаций зданий, помещений и транспортных средств. В результате осмотра установлено захламление земельного участка сельскохозяйственного назначения отходами IV-V классов опасности, что свидетельствует о нарушении обществом требований ст.ст. 7, 42, 77 Земельного кодекса РФ, а также факты отсутствия паспортов на опасные отходы, необеспечения полноты, непрерывности и достоверности учёта отходов.

Установлены факты нарушения Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения в части соблюдения требований к помещению для хранения медикаментов, а также Ветеринарно-санитарных правил, сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов при утилизации трупов павших животных.

По выявленным нарушениям и.о. природоохранного прокурора в отношении виновного должностного лица общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.8, ч. 1 ст. 10.6, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти.

Также установлены факты неисполнения требований ч.ч. 9, 10, 12 ст. 16, ч. 5 ст. 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ, п.п. 5.3, 8, 9, 53 «Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Мурманской области», утверждённого постановлением правительства Мурманской области от 10.02.2020 № 37-ПП, выразившиеся в:  отсутствии информации о правилах поведения посетителей приюта и волонтёров, правилах приёма гуманитарной помощи, режиме посещения посетителями и волонтерами приюта, размещенной на входе в приют; в местах длительного содержания животных не обеспечено наличие пола с твёрдым и гладким покрытием, обеспечивающим мытьё водой и обработку дезинфицирующими средствами; отсутствии в сети «Интернет» предусмотренной законом информации о каждом отловленной обществом животном (дате, времени и месте отлова, фотографии животного и др.).

В целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства генеральному директору общества с ограниченной ответственностью внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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