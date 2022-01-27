Прокуратура подтвердила факт нарушения сроков реконструкции Мурманского краеведческого музея

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска внесла представления руководителям ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и АО «Группа компаний «ЕКС» в связи с установлением факта нарушения срока реконструкции областного краеведческого музея. Соответствующий государственный контракт между этими учреждениями, выступившими в качестве заказчика и подрядчика соответственно, был заключен 31 мая 2019 г. Цена вопроса – 138,6 млн рублей без НДС. Срок окончания работ – 29 ноября 2020 г.

Впервые в надзорное ведомство эксперты Народного фронта обратились в августе 2020 г. и спустя месяц получили ответ, что процент выполнения ремонтных работ в здании находится на низком уровне. Подрядчик был предупрежден об ответственности за срыв сроков, получил предостережение о недопустимости нарушения закона. Очевидным следствием такого положения дел стало доп.олнительное соглашение к контракту, заключенное 29 декабря 2020 г., продлевающее срок выполнения работ до 20 марта 2021 г. Но и 20 марта один из важнейших культурных объектов в регионе двери не распахнул. Зато не заставило себя долго ждать очередное дополнительное соглашение. В этот раз срок продлили уже до 1 октября 2021 г. При этом заказчик, обосновывая законность заключения документа, ссылался на распоряжение губернатора Мурманской области от 15 ноября 2019 г.

Между тем, пояснили в прокуратуре, применение этого распоряжения при заключении допсоглашения является незаконным, поскольку издано оно было в связи с определенными обстоятельствами, возникшими в 2019 г.

Кроме того, 28 декабря 2021 г. прокуратурой Октябрьского округа в отношении ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Соответствующие материалы уже направлены для рассмотрения в УФАС России по Мурманской области.

«В надзорном ведомстве также пояснили: учитывая фактическое место нахождения подрядной организации «Группа компаний «ЕКС» (г. Москва), её представитель был вызван в прокуратуру округа для возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Также прокуратурой Октябрьского округа в прокуратуру Мурманской области направлен проект искового заявления о признании последнего дополнительного соглашения от 30 марта 2021 г. к государственному контракту ничтожным, то есть противоречащим требованиям закона. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

Фото: регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.