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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 16:10

Прокуратура подтвердила мартовский побег форели из садков «БЛК-Фиш»

При этом, сообщают очевидцы, побег рыбы из садков - не единственное нарушение рыбоводов на территории водоёма. Например, в санитарной зоне Имандры можно увидеть сваленные на берегу ржавые понтоны, очень похожие на те, что «БЛК-Фиш» использует для своих садков. Кстати, предположительно, эти металлические платформы вообще не должны использоваться при осуществлении рыбоводческой деятельности.

Природоохранная прокуратура подтвердила побег форели из садков рыбоводческой компании «БЛК-Фиш». Телеканал «Арктик-ТВ» уже рассказывал об этом случае. Напомним, произошёл он 1 марта. Тогда, как сообщали нам очевидцы, во время сильного ветра порвался один из садков компании.

По разным сведениям, в Имандру могли уйти от 10 до 15 тонн садковой форели. Что, в свою очередь, могло создать угрозу экологии.

Правда, достоверно назвать уровень ущерба, нанесённого природе, сейчас уже крайне сложно. Как сообщает прокуратура, установить его должно было Росрыболовство, однако ведомство необходимых мер не предприняло.

«При проведении проверки хозяйствующего субъекта Североморским ТУ Росрыболовства не дана оценка соблюдения пользователем договорных условий. Не установлены фактические объёмы ухода форели из садков, причины и условия её ухода, не реализованы мероприятия, направленные на установление вреда, нанесенного естественной среде обитания водных биологических ресурсов в водохранилище Имандра от ненадлежащего содержания ООО «БЛК-фиш» объектов рыбоводного хозяйства», - сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Мурманской области.

При этом, сообщают очевидцы, побег рыбы из садков - не единственное нарушение рыбоводов на территории водоёма. Например, в санитарной зоне Имандры можно увидеть сваленные на берегу ржавые понтоны, очень похожие на те, что «БЛК-Фиш» использует для своих садков. Кстати, предположительно, эти металлические платформы вообще не должны использоваться при осуществлении рыбоводческой деятельности.

Нам стало известно, что жалобы на «БЛК-Фиш» по этому поводу уже поступали в адрес Россельхознадзора. Ведомство, в свою очередь, направляло компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако провести проверку на объектах «БЛК-Фиш» специалисты Россельхознадзора не смогли из-за моратория на надзорно-контрольные мероприятия, который правительство России ввело в 2022 году.

Так что рыбоводы, по-видимому, продолжают использовать в своей деятельности ржавые металлические понтоны, которые, предположительно, наносят вред окружающей среде.

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