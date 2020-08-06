Прокуратура подтвердила выявленные мурманским ОНФ нарушения в строительстве спортивной площадки в Мончегорске

Прокуратурой Мончегорска внесены представления в адрес МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Мончегорска» за нарушения, допущенные при исполнении контракта на обустройство универсальной спортивной площадки в парке им. С. Бровцева, а также в адрес МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» за ненормативное содержание объекта. Поводом для проверки стало обращение в надзорный орган активистов ОНФ.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, соответствующий муниципальный контракт между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Мончегорска» и одним из индивидуальных предпринимателей был заключён 19 июня 2019 г . Цена – 5,9 млн рублей. Срок сдачи – 31 августа 2019 г . Однако, согласно общему акту о приёмке работ, подписанному 2 октября, справился подрядчик лишь к 27 сентября. При этом дополнительного соглашения об изменении сроков исполнения контракта заключено не было, штрафные санкции к ИП не применялись.

Кроме того, общественники выявили ряд замечаний к качеству произведенных работ. Так, бордюрный камень был уложен не снаружи, а вдоль внутренней стороны металлического ограждения, к тому же – на значительном расстоянии от забора. Столкнувшись с таким непредвиденным препятствием на большой скорости, да и просто оступившись, можно получить серьёзную травму. Опорные столбы металлического ограждения, призванного обеспечить безопасность, также установили с внутренней стороны, что в случае удара не смягчит, а, напротив, усилит его последствия. На самом заборе за футбольными воротами отсутствует сетка-гаситель, что приводит к постепенному разрушению панелей ограждений.

«Мы попросили надзорный орган провести проверку и в случае подтверждения нарушений принять меры, направленные на их устранение. В итоге с нашими аргументами в прокуратуре согласились. В настоящее время мы продолжаем держать ситуацию на контроле», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.