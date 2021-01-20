Прокуратура подтвердила выявленные мурманскими активистами ОНФ нарушения экологического законодательства в Снежногорске

Прокуратура Кольского района подтвердила факт транспортирования и слива жидких хозяйственно-бытовых отходов в канализационный колодец системы водоотведения г. Снежногорска. Ранее редакция «Арктик-ТВ» и общественники обратили внимание надзорного ведомства на затопление ул. Победы канализационными стоками. Пользователи соцсетей неоднократно писали о том, что такая ситуация возникает регулярно из-за слива грязной воды из с. Белокаменка, в то время как система просто не рассчитана на такой объём воды. Она переливается через решётку люка и попадает на улицу.

Прокуратура установила: согласно договору от 24 августа 2020 г., услуги по откачке и вывозу хозяйственно-бытовых стоков от объектов, расположенных в районе территории комплекса «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в Белокаменке, и их дальнейший слив в канализационную систему Снежногорска осуществляет ООО «Калган». При этом автотранспортное средство, задействованное в работах, принадлежит ИП Асадову Р.А., с которым, в свою очередь, также заключён соответствующий договор. Вот только лицензия на транспортировку жидких бытовых отходов, относящихся к IV классу опасности, как выяснили в надзорном ведомстве, у ИП Асадова Р.А. отсутствует.

«По факту осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности без необходимой на то лицензии прокуратурой Кольского района в отношении Асадова вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Мурманской области», - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

В надзорном ведомстве также сообщили о том, что ИП Асадову Р.А. внесено представление. Оно находится на контроле у прокуратуры района. Представление внесено и директору ООО «Калган» по факту действий по организации водоотведения сточных вод в Снежногорске в отсутствие законных оснований.

«Таким образом, слив сточных вод на этом участке должен быть прекращён. Активисты ОНФ продолжат держать ситуацию на контроле», - резюмировала Рудакова.