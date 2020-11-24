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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.20 16:30

Прокуратура подтвердила выявленные мурманскими активистами ОНФ нарушения природоохранного законодательства в посёлке Никель

Прокуратура внесла предписание в адрес главы администрации Печенгского района по факту неосуществления мер по защите реки Колосйоки от загрязнения химическими отходами, что в случае разлива содержащейся в близлежащих водоемах загрязненной нефтепродуктами воды может создать угрозу причинения вреда окружающей среде. Ранее активисты ОНФ обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства в посёлке Никель Печенгского района.

Причиной для беспокойства стали мазутные отстойники, в которые превратились два водоема в районе ул. Советская. Пробить слой нефтепродуктов на поверхности озер не может даже брошенный с силой тяжёлый камень. Между тем, согласно действующему законодательству, территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, являются водоохранными зонами, и на них устанавливается специальный режим ведения хозяйственной и другой деятельности в целях предотвращения загрязнения водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

«Судя по всему, мазут сюда сливали несколько десятков лет. Ширина же водоохранной зоны для рек, аналогичных по протяженности Колосйоки, составляет сто метров. А осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в ведении муниципальных образований, согласно требованиям водного кодекса РФ, относится к полномочиям органов местного самоуправления. В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении», - пояснил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Общественники также обратились в министерство природных ресурсов и экологии региона с просьбой как можно скорее вмешаться в ситуацию. Там сообщили, что в настоящее время Балтийско-Арктическим морским управлением Росприроднадзора устанавливаются собственники мазутных отстойников, а также обстоятельства и причины, которые способствовали совершению административного правонарушения в сфере природоохранного законодательства. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.

 

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