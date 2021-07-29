Прокуратура подтвердила выявленные Народным фронтом нарушения, допущенные в ходе реконструкции комплекса «Долина Уюта»

Прокуратура Первомайского округа Мурманска проверила ход строительства объектов в рамках развития спорткомплекса «Долина Уюта» в областном центре (два этапа) по государственным контрактам, заключенным ГОКУ «Управление капитального строительства» с ЗАО «МНК-Групп» и ООО «М-полюс». В результате проверки был выявлен ряд нарушений. Ранее общественники направили в надзорное ведомство обращение, поступившее от жительницы Мурманска. Женщина жаловалась на затянувшуюся на несколько лет реконструкцию комплекса, превратившую зеленую зону, где горожане имели возможность заниматься спортом, в изуродованную строительной техникой территорию, на которой даже трава не растет.

Горожанка сетовала на закрытые лыжероллерную трассу и хоккейный корт при том, что в Долине Уюта функционирует мурманская областная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта. Также беспокоили ее вырубленный лесной массив и горы строительного мусора.

По итогам проведенной прокуратурой проверки сторонам контрактов было направлено 3 представления об устранении выявленных нарушений, 2 из которых находится на рассмотрении, 1 – рассмотрено и удовлетворено.

В прокуратуре также сообщили: в связи с незаконным неоднократным продлением сроков исполнения контракта «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в городе Мурманске» (1-й этап), прокуратурой округа в отношении заказчика было возбуждено 2 производства по делам об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых ГОКУ «Управление капитального строительства» и его директор были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Мы попросили главу региона Андрея Чибиса дать поручение взять под личный контроль курирующего эти вопросы заместителя губернатора и руководителя регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография» реализацию мероприятий по развитию спорткомплекса «Долина Уюта» для скорейшего завершения всех работ в рамках двух государственных контрактов и обеспечения своевременного начала тренировочного предсоревновательного периода для учащихся спортивной школы по направлениям «Лыжи» и «Биатлон»», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.