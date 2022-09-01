Прокуратура подтвердила выявленные Народным фронтом нарушения в организации питания в оздоровительном лагере в Заполярном

Прокуратура Печенгского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении ИП, оказывающего услуги по организации питания детей в оздоровительном лагере г. Заполярного. Поводом для проверки стало обращение представителей президентского движения, которые отреагировали на жалобы родителей. Активисты Народного фронта лично осмотрели утвержденное меню, его соответствие фактическому рациону и размер порций блюд, результаты передали в надзорное ведомство.

По итогам проверки прокуратура выявила факты нарушения условий хранения овощей на складе, рыбной продукции (также отсутствовала информация о ее наименовании, дате и месте изготовления). Крупы и макаронные изделия хранились в открытых емкостях. В итоге вся эта продукция была изъята из оборота. Выявили в надзорном ведомстве и факт нарушения хранения суточных проб блюд, выданных детям.

«В результате в целях устранения нарушений в адрес ИП было внесено представление. Кроме того, в августе представители прокуратуры провели «горячую линию» по вопросам организации питания детей в летних оздоровительных лагерях Печенгского муниципального округа, обращений по фактам нарушений в этой сфере не поступало», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Напомним, рассказать о любых нарушениях можно по телефону «горячей линии» 8 800 200-34-11 или написать об этом на адрес электронной почты: revizorro@onf.ru в рамках специального проекта Народного фронта по защите прав детей в школах и детсадах «Народный ревизорро».

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.