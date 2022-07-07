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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 13:00

Прокуратура подтвердила выявленные Народным фронтом нарушения в содержании детских и игровых площадок в Североморске

После сигнала Народного фронта прокуратура ЗАТО Североморск внесла представление об устранении нарушений требований законодательства о муниципальной собственности и об основных гарантиях прав несовершеннолетних в адрес директора МКУ «Городской центр ЖКХ». В надзорное ведомство представители президентского движения обратились по итогам очередного мониторинга с просьбой провести проверку и при наличии замечаний принять меры по их устранению.

Общественники отметили: часть оборудования детской площадки во дворе МКД №16 по ул. Гвардейской давно изношена и, как следствие, небезопасна. Сама территория заросла травой и покрыта крупными камнями, часть фундамента конструктивных элементов выступает из-под земли. Нет здесь и информационной доски с правилами и номерами телефонов экстренных служб.

На площадке в городском парке ЗАТО на ул. Ломоносова тоже есть проблемы: резиновое покрытие сильно повреждено, неровные края топорщатся, создавая препятствия бегунам и велосипедистам: не глядя под ноги легко споткнуться и получить травмы. Вдобавок ко всему, сломаны качели.

«Согласно действующим нормативно-правовым актам, покрытие должно быть однородным, без видимых дефектов: разрывов, разломов, трещин и т. п. Не допускается наличие неровностей, превышающих 1 см. По итогам аналогичного мониторинга в Североморске в летней период 2021 г. мы уже обращались в надзорное ведомство, и наши опасения подтвердились: ряд муниципальных игровых площадок находились в ненадлежащем состоянии. Но несмотря на внесенное в адрес МКУ «Городской центр ЖКХ» представление с требованием устранить нарушения, спустя год ситуация не изменилась», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Максим Лифинский.

Работа по выявлению потенциально опасных детских и игровых объектов будет продолжена до тех пор, пока все нарушения в их содержании не будут устранены.

 

 

 

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.

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