Прокуратура подтвердила выявленные Народным фронтом нарушения в содержании ряда заброшенных зданий в муниципалитетах Мурманской области

Прокуратура Ленинского округа Мурманска внесла представление в адрес главы администрации города по выявленным нарушениям в отношении МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу, в том числе, дома №20 по ул. Бредова. В надзорном ведомстве установили, что властями областного центра не были приняты меры, препятствующие несанкционированному доступу в здание.

Ранее в рамках мониторинга всероссийской акции «Дорога в школу» активисты ОНФ проверили маршруты к некоторым образовательным учреждениям города: о местах, таящих потенциальную угрозу, им рассказали обеспокоенные родители. Один из таких участков – маршрут следования учащихся средней школы №44, проходящий мимо сгоревшего дома №20 по ул. Бредова. В этом году здесь дважды происходили пожары. В настоящее время внесенное прокуратурой представление находится на рассмотрении.

Ещё один объект незавершенного строительства (гараж), где систематически возникают возгорания, находится на территории Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. После обращения общественников комитет градостроительства и территориального развития администрации Мурманска проинформировал руководство образовательного учреждения, являющегося собственником гаража, о необходимости принятия мер по консервации объекта и приведению земельного участка в нормативное и, соответственно, безопасное состояние.

Прокуратура Кировска внесла представление генеральному директору ООО «Норд-Бизнес-Сервис», которому принадлежит дом №10а по ул. Советской Конституции. Проведенная проверка установила, что здание и земельный участок, на котором оно расположено, находятся в ненадлежащем состоянии: территория захламлена, в том числе, бытовым мусором, фасад дома загрязнен, кирпичная кладка частично разрушена, отдельные конструкции повреждены.

«Свободный доступ на территорию таких объектов создает угрозу несчастных случаев, противоправных деяний, террористических актов, в результате чего могут пострадать не только проникшие в здание люди, но и случайные прохожие, а также имущество тех, кто живет или работает в близлежащих домах. Мы продолжаем мониторить состояние объектов незавершенного строительства в регионе», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.