Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ нарушения в организации контейнерной площадки на ул. Гагарина в Мурманске

Прокуратура Ленинского округа Мурманска внесла представление в адрес руководителя ООО «Севжилсервис» об устранении нарушений требований федерального законодательства в части организации и размещении площадки для сбора и накопления ТКО в районе дома №4 по ул. Гагарина. Ранее представители Народного фронта обратились в надзорное ведомство с просьбой провести соответствующую проверку.

В ходе проверки было установлено, что объект не убирается: вся территории была буквально усыпана отходами из мусоросборников. Сама площадка не имеет твердого покрытия. Нет на ней ни информации о сроках удаления отходов, ни контактов ответственного лица. Табличку, предостерегающую владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированной техники, разгружающей контейнеры, также никто не установил.

«Удивительно, что специалисты Ленинского административного округа в ходе ряда обследований придомовых территорий захламлений не выявили и резюмировали, что контейнерная площадка находится в удовлетворительном санитарном состоянии. В то время как прокуратура сообщает о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя ООО «Севжилсервис», которое уже направлено в министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области для рассмотрения», - рассказала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Мурманской области Светлана Рудакова.

Общественники продолжают держать ситуацию на контроле и проводить мониторинги качества организации и содержания контейнерных площадок в регионе.

Фото: регионального штаба ОНФ.