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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 15:25

Прокуратура подтвердила выявленные ОНФ нарушения в содержании детских объектов в Североморске и посёлке Зверосовхоз

Прокуратурой ЗАТО Североморск внесено представление руководителю МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» (МБУ «АХТО») за нарушение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Поводом для проверки стало обращение в надзорный орган активистов ОНФ.

Общественники выявили ряд недочетов в содержании территории, прилегающей к новому детскому саду № 7 на улице Гвардейской в Североморске, который был принят в эксплуатацию в декабре 2019 г. Стоимость объекта составила 129 млн рублей.

«Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, здание было построено в рамках контракта, заключенного между МБУ «АХТО» и ООО «Мурманстрой». В ходе проверки прокуратура подтвердила: несмотря на то, что объект был сдан, сошедший снежный покров обнажил явные недостатки, связанные с благоустройством прилегающей к зданию детского сада территории, в частности, отсутствие озеленения и захламление участка строительным мусором. Заказчик же по этому поводу не предъявлял подрядчику претензий до тех пор, пока вмешательство ОНФ не привело к общественному резонансу. Такое промедление противоречит требованиям законодательства», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

Подтвердила прокуратура и факты ненадлежащего состояния детской игровой площадки в пос. Зверосовхоз, оборудованной в рамках контракта между Управлением городского хозяйства городского поселения Кильдинстрой и индивидуальным предпринимателем Ириной Александровой. С просьбой провести проверку безопасности объекта в надзорный орган также обратились активисты ОНФ. По ее итогам прокуратура Кольского района сделала вывод: выявленные общественниками нарушения федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» свидетельствуют о непринятии администрацией Кильдинстроя, частью которого является Зверосовхоз, должных мер по сохранности муниципального имущества. Результат – детская игровая площадка, создающая реальную угрозу жизни и здоровью детей. По итогам проверки в адрес главы администрации гп. Кильдинстрой внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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