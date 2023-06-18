Прокуратура проведёт тематический приём по вопросам нарушения прав при организации работы учреждений здравоохранения

19 июня с 11 часов до 13.30 прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска проводит тематический приём граждан по вопросам нарушения прав при организации работы учреждений здравоохранения.

Мероприятие состоится в помещении прокуратуры Ленинского административного округа г. Мурманска по адресу: г. Мурманск, пр. Ивана Халатина, 5 (2-й этаж).

На вопросы граждан ответит старший помощник прокурора округа Городилова София Станиславовна.

Обратившимся на приём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение, по существу, имеющихся сведений о нарушении закона, прав и свобод граждан в указанной сфере.