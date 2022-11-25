Прокуратура согласилась с выявленными Народным фронтом нарушениями в части доступности мурманской поликлиники №2 для граждан с ОВЗ

Прокуратура Первомайского округа внесла представление в адрес главного врача мурманской городской поликлиники №2 об устранении многочисленных нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов.

Ранее представители президентского движения обратились в надзорное ведомство с просьбой проверить, насколько объект адаптирован для людей с ОВЗ. Поводом для этого стала жалоба мамы двух «особенных» детей. По её словам, зайти в лифт с коляской невозможно – устройство попросту не помещается в кабину.

«В прокуратуре пояснили: для всех категорий инвалидности медицинское учреждение не удовлетворяет требованиям безбарьерности, увеличивая затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм. Кроме того, отсутствуют предупреждения о зонах, представляющих потенциальную опасность, а также средства информирования о возможности эффективной ориентации в помещениях», - рассказала член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Оксана Кошевич.

Год назад фронтовики проводили аналогичный мониторинг: внимательно осмотрели вход в терапевтическое отделение №4 ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» (ул. Шмидта, 41/9), в терапевтическое отделение №3 (ул. Карла Маркса, 52) и в отделение врачей общей практики №1 (ул. Лобова, 33/2). В результате в адрес руководства было внесено представление об устранении нарушений, большинство недочетов на сегодняшний день исправлено.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.