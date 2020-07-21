Прокуратура указала управляющей компании на открытые двери в подвальном помещении дома

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска по обращению и.о. директора МКУ «Новые формы управления» проведена проверка соблюдения управляющей компанией жилищного законодательства при управлении многоквартирным домом по ул. Семена Дежнева в Мурманске.

В ходе проведенной прокуратурой округа проверки было установлено, что двери в подвальные помещение дома на момент проверки были открыты. Таким образом, управляющая организация ненадлежащим образом содержит общее имущество дома, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, проживающих в них, на безопасные и благоприятные условия проживания, на обеспечение сохранности жизни, здоровья и имущества.

С целью устранения выявленных нарушений требований закона, прокуратурой округа в адрес генерального директора управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений требований закона.