Прокуратура в июле нашла горы грязного снега в Мурманске!

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в областном центре. В ходе комиссионного осмотра, проведенного прокуратурой округа, установлено, что на территории, находящейся рядом с территорией авторынка по улице Подгорной, имеются залежи таящего снега, грязи и мусора.

Установлено, что складирование снега по улице Подгорной осуществлено на двух земельных участках, предоставленных ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в постоянное (бессрочное) пользование. Один земельный участок определен как площадка для временного складирования снега. Другой земельный участок не определён как место временного складирования снега, однако на нём учреждением осуществлено складирование снега.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений, 8 июля 2020 года прокуратурой округа в адрес руководителя ММБУ «УДХ» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере природоохранного законодательства, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.