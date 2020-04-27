Прокуратура выявила нарушения, касающиеся ненадлежащего содержания придомовых территорий

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья граждан, в том числе при очистке придомовых территорий многоквартирных домов от снежно-ледяных образований, а также крыш многоквартирных домов от скопления снега и наледи.

По результатам проведенных проверок в деятельности 7 управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Ленинского административного округа г. Мурманска, выявлены нарушения, касающиеся ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, выразившиеся в непринятии мер по очистке придомовых территорий от снежно-ледяных образований, вывозу складированного снега.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес управляющих организаций прокуратурой округа внесены представления.