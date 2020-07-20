Прокуратура защитила права незаконно уволенного работника
Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 16 июля текущего года удовлетворено апелляционное представление прокурора Ленинского административного округа города Мурманска на решение районного суда об отказе гражданину в восстановлении на работе в акционерном обществе.
Мужчина был уволен за совершение им прогула, поскольку работодателем непрохождение работником периодического медицинского осмотра в установленные работодателем дни были расценены как совершение прогулов.
Не согласившись с увольнением, работник оспорил его в суде.
В рассмотрении данного гражданского дела в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ принимал участие прокурор, давший заключение об обоснованности заявленных исковых требований.
Между тем, суд первой инстанции не усмотрел нарушений трудовых прав работника и в иске о восстановлении на работе отказал.
Прокурором Ленинского административного округа города Мурманска на указанное решение суда принесено апелляционное представление, в котором прокурор просил решение суда первой инстанции отменить как вынесенное с нарушением норм материального права и восстановить гражданина на работе в прежней должности.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда с позицией прокурора согласилась, удовлетворив апелляционное представление прокурора и отменив решение районного суда. По делу вынесено новое решение, которым исковые требования в части восстановления на работе и взыскания заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворены.