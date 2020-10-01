Прокуратура заставила администрацию Кировска навести порядок на детской площадке

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации досуга. Во время проверки было установлено, что в собственности администрации Кировска находится комплексная детская площадка (игровая и спортивная зоны) по ул. Кирова в районе домов 2-6а.

Однако в нарушение требований безопасности, предъявляемых к оборудованию детских площадок, установленных Национальным стандартом Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» ГОСТ Р 52169-2012, а также Национальным стандартом Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» ГОСТ Р 52301-2013, на указанной комплексной детской площадке нарушена целостность покрытия из резиновой крошки (как в игровой, так и в спортивной зоне), футбольные ворота в спортивной зоне не закреплены должным образом, сломано и частично демонтировано ограждение обеих зон комплексной детской площадки.

По факту выявленных нарушений прокурором города внесено представление главе администрации г. Кировска, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения требований безопасности на детской игровой площадке устранены.