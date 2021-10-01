3 октября в Коле и Мурманске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню городаВ Мурманске вдоль домов №№60-68 по Кольскому проспекту перекрыто движение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 15:30

Прокуратура заставляет мурманскую власть признать жилые «деревяшки» аварийными и снести их

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа Мурманска организовано проведение обследований органами местного самоуправления многоквартирных домов, имеющих значительную степень износа.

На территории Октябрьского округа расположено 14 жилых многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. Степень износа таких домов варьируется от 63% до 79%.

Перечень этих домов включён в муниципальную подпрограмму, предусматривающую обеспечение благоустроенным жильём их обитателей.

Однако администрацией города необходимые меры по расселению граждан из таких домов не принимаются. Расселение граждан производится только после признания домов аварийными.

«Несмотря на то, что техническое состояние, высокая степень физического износа, а также отсутствие части видов благоустройства свидетельствуют об имеющихся признаках аварийности, соответствующие процедуры в отношении данных домов муниципалитетом не инициируются», - пишет ИА «СеверПост» со ссылкой на прокуратуру региона.

Главе администрации Мурманска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. «Администрацией города Мурманска инициировано рассмотрение на комиссии вопроса о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», - заключили в прокуратуре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона продолжается сезонное снижение цен на морковь, репчатый лук, яблоки, свежую белокочанную капусту, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика