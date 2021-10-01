Прокуратура заставляет мурманскую власть признать жилые «деревяшки» аварийными и снести их

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа Мурманска организовано проведение обследований органами местного самоуправления многоквартирных домов, имеющих значительную степень износа.

На территории Октябрьского округа расположено 14 жилых многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. Степень износа таких домов варьируется от 63% до 79%.

Перечень этих домов включён в муниципальную подпрограмму, предусматривающую обеспечение благоустроенным жильём их обитателей.

Однако администрацией города необходимые меры по расселению граждан из таких домов не принимаются. Расселение граждан производится только после признания домов аварийными.

«Несмотря на то, что техническое состояние, высокая степень физического износа, а также отсутствие части видов благоустройства свидетельствуют об имеющихся признаках аварийности, соответствующие процедуры в отношении данных домов муниципалитетом не инициируются», - пишет ИА «СеверПост» со ссылкой на прокуратуру региона.

Главе администрации Мурманска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. «Администрацией города Мурманска инициировано рассмотрение на комиссии вопроса о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», - заключили в прокуратуре.