Прокуратурой г. Кандалакши приняты меры по устранению нарушений лицензионного законодательства в деятельности оператора связи

В рамках проведения проверки исполнения федерального законодательства о связи, информации, информационных технологиях и о защите информации прокуратурой города Кандалакши установлен факт осуществления деятельности оператором связи, оказывающим телематические виды услуг (вид связи, основанный на удаленном доступе к информации. - Авт.) с нарушением требований лицензионного законодательства.

Установлено невыполнение требований по внедрению на сети связи технических средств для обеспечения функций оперативно–разыскных мероприятий; предоставление телекоммуникационных услуг в отсутствие оборудованной на сетях передачи данных автоматизированной системы контроля, ограничивающей доступ пользователей сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица. Заявление о привлечении к административной ответственности с материалами проверки направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

Кроме того, прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений законодательства о связи, лицензировании отдельных видов деятельности.