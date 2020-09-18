Прокуратурой г. Кандалакши выявлены нарушения при организации диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н в целях соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на охрану жизни и здоровья, учреждением здравоохранения совместно с организациями, в которых пребывают дети указанной категории, обеспечивается прохождение несовершеннолетними диспансеризации.

Как показала проверка, диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году, проведена в полном объёме. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что администрациями ГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берег», ЧУСО «Детская деревня SOS – Кандалакша» не всегда принимаются меры к выполнению врачебных рекомендаций, полученных по результатам проведения диспансеризации (прохождению обследований, посещению специалистов и др.).

В целях устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес руководителей указанных организаций направлены представления, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города.