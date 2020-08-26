Прокуратурой г. Кандалакши выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений

В прокуратуру города Кандалакши поступило обращение гражданина о нарушении порядка содержания и обслуживания мест сбора твёрдых коммунальных отходов на территории Кандалакши.

По результатам проведенной прокуратурой города проверки установлено, что содержание и обслуживание мест сбора твёрдых коммунальных отходов на территории гп. Кандалакша осуществляет муниципальное унитарное предприятие. Места сбора твёрдых коммунальных, расположенные вблизи домов: № 87 по ул. Первомайская, № 52 по ул. Спекова, № 29, 33 по ул. Кандалакшское шоссе, № 6 по ул. Борисова, № 27, 31 по ул. Чкалова, № 8а по ул. Горького, № 145 по ул. Набережная не имеют бетонированной или асфальтированной площадки, не ограждены железобетонными изделиями или другими материалами, с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. Специально отведенных мест для сбора крупногабаритных отходов не имеют.

В отношении должностного лица муниципального предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта).

Кроме того, с целью устранения нарушений в адрес директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.