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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.20 09:00

Прокуратурой г. Кандалакши выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности и надлежащей эксплуатации внутридомового газового оборудования многоквартирных домов

Прокуратурой города Кандалакши проведена проверка по соблюдения требований жилищного законодательства в сфере обеспечения безопасности и надлежащей эксплуатации внутридомового газового оборудования многоквартирных домов района. Во время её было установлено, что в проверяемых управляющих организациях отсутствовали локальные нормативные правовые акты о назначении работника, ответственного за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования, первичный инструктаж специализированной организацией не проведён.

В ходе проверки газопроводов в многоквартирных домах установлено, что антикоррозийное покрытие газопроводов находится в неудовлетворительном состоянии, имеются следы ржавчины, кронштейны крепления газопровода не прикреплены к конструкциям зданий, пространство между стеной и футляром не заделано цементным или бетонным раствором, электрические провода соприкасаются с газовым трубопроводом.

Указанные нарушения являются значительными, поскольку несут угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан, нарушают права жителей на благоприятные и безопасные условия проживания, прокуратурой города внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства.

В адрес управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства.

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