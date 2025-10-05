109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.25 14:00

Прокуратурой г. Мончегорска выявлены нарушения законодательства при реализации органом местного самоуправления полномочий в области расселения аварийного многоквартирного дома

В прокуратуру города обратились собственники жилых помещений многоквартирного дома №4а по ул. Строительная и многоквартирного дома №5 по ул. Железнодорожная в Мончегорске по вопросу расселения аварийного дома.

Проверкой установлено, что в 2017 году указанные многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу, однако, в условиях наличия угрозы безопасности жизни и здоровья граждан по настоящее время администрацией города Мончегорска не приняты меры по расселению жителей аварийных домов и предоставлению иных жилых помещений.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, по результатам проверки 22 сентября 2025 года в Мончегорский городской суд направлено два исковых заявления в интересах собственников жилых помещений многоквартирных домов к администрации города Мончегорска с требованием рассчитать стоимость возмещения за изымаемое жилое помещение и направить собственникам соглашение об изъятии с предоставлением соответствующего возмещения.

Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле прокуратуры города Мончегорска.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Русский след». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»