Прокуратурой г. Мончегорска выявлены нарушения законодательства при реализации органом местного самоуправления полномочий в области расселения аварийного многоквартирного дома

В прокуратуру города обратились собственники жилых помещений многоквартирного дома №4а по ул. Строительная и многоквартирного дома №5 по ул. Железнодорожная в Мончегорске по вопросу расселения аварийного дома.

Проверкой установлено, что в 2017 году указанные многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу, однако, в условиях наличия угрозы безопасности жизни и здоровья граждан по настоящее время администрацией города Мончегорска не приняты меры по расселению жителей аварийных домов и предоставлению иных жилых помещений.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, по результатам проверки 22 сентября 2025 года в Мончегорский городской суд направлено два исковых заявления в интересах собственников жилых помещений многоквартирных домов к администрации города Мончегорска с требованием рассчитать стоимость возмещения за изымаемое жилое помещение и направить собственникам соглашение об изъятии с предоставлением соответствующего возмещения.

Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле прокуратуры города Мончегорска.