Прокуратурой города Апатиты выявлены факты нарушения трудового законодательства, связанные с начислением и выплатой заработной платы

Прокуратурой города Апатиты в августе текущего года была проведена проверка в сфере оплаты труда в отношении организации, осуществляющей деятельность по организации общественного питания.

Проверка показала, что руководством организации допущено начисление и выплата одному работнику организации заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда в период с января по июнь 2020 года. Общий размер недоначисленной заработной платы работнику за указанный период составил 23 тысячи рублей.

Кроме того, установлено, что организацией в указанный выше период трижды нарушены сроки выплаты заработной платы работникам, установленные локальными актами организации.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.