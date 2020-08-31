Прокуратурой города Апатиты выявлены факты нарушения законодательства об оплате труда

Прокуратурой города Апатиты в августе текеущего года проведена проверка соблюдения трудового законодательства поднадзорной организацией, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли.

Проверкой установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам за март, апрель и июнь 2020 года, выплаты заработной платы работникам за работу в апреле - июле этого года один раз в месяц, неначисления и невыплаты работникам северной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за работу в апреле, в мае и июне 2020 года.

Выявленные проверкой факты свидетельствуют о допущенном руководством организации нарушении ст.ст. 133, 136 Трудового кодекса Российской Федерации.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).