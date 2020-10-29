Прокуратурой города Кандалакши выявлены нарушения в содержании придомовых территорий и общего имущества собственников МКД

Прокуратурой города Кандалакши совместно со специалистами сектора муниципального контроля администрации МО Кандалакшского района проведены проверки, по соблюдения жилищного законодательства на территории муниципального образования Кандалакшский район.

В деятельности управляющих компаний выявлены нарушения Правил содержания жилищного фонда в части не осуществлена очистка фасадов здания от посторонних надписей и рисунков, уборка мусора на придомовой территории. Также управляющими организациями допускаются местные разрушения облицовки фасадов здания, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев.

В отношении двух управляющих компаний допустивших нарушения вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», в адрес двух управляющих компаний направлены представления об устранении нарушений жилищного законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.