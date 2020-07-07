Прокуратурой города Кировска выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства на территории образовательного учреждения Кировска имеется переполненный мусоросборник, который расположен вне пределов предназначенной для этого площадки, крышки мусоросборника отсутствуют, мусор располагается вне предназначенной для этого территории и контейнеров.

Кроме того, установлено, что на территории образовательной организации имеются канализационный и технологический люки инженерных коммуникаций, у которых нарушена целостность, имеются щели, что создает опасность для несовершеннолетних обучающихся и может повлечь причинение вреда их здоровью.

По фактам выявленных нарушений прокурором города внесено представление руководителю образовательной организации, которое в настоящее время находится на рассмотрении.