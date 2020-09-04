Прокуратурой города Кировска выявлены нарушения требований пожарной безопасности в образовательных организациях

Прокуратурой города Кировска в ходе проведения проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что в зданиях образовательных организаций замки, расположенные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, а установлены замки, открываемые при помощи ключей; отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие места расположения ручных пожарных извещателей и переносных огнетушителей. В одном образовательном учреждении выявлено нарушение целостности огнетушителя.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителей образовательных организаций внесено два представления об устранении нарушений законодательства о безопасности несовершеннолетних обучающихся, об охране здоровья несовершеннолетних, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, к административной ответственности привлечено 4 лица по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).