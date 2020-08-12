Прокуратурой города Кировска выявлены нарушения жилищного законодательства в части содержания, обслуживания и эксплуатации систем газоснабжения в деятельности ряда управляющих организаций.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства управляющими организациями не проведено диагностирование технического состояния внутридомового газового оборудования ряда многоквартирных домов, ненадлежащим образом обеспечено содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, нарушается периодичность проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Кроме того, выявлены случаи деформации опор газопровода, нарушения целостности окраса газопровода, расположения проводов и кабелей вблизи газопровода.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес четырёх управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства которое в настоящее время находится на рассмотрении.