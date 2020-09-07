Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения требований трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы

Прокуратура города Мончегорска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности организации, осуществляющей торговлю непродовольственными товарами. По результатам проверки были выявлены нарушения трудового законодательства в части несоблюдения права работников на минимальный размер оплаты труда.

Установлено, что для пяти работников организации при установлении районного коэффициента к должностному окладу в размере 40% и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера в размере 80%, а также при фактической отработке работниками в мае 2020 года от 134,4 до 179 часов (норма рабочего времени – 121,4 часа), начислена заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, действующего на территории Мурманской области, с учётом времени фактической отработки.

С целью устранения вышеназванных нарушений и их недопущения впредь в адрес субъекта хозяйственной деятельности, допустившего нарушения, прокуратурой города внесено представление.