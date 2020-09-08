Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения требований трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы

Прокуратурой города Мончегорска совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на основании поступившего обращения проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по организации питания в кафе.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем допущены нарушения в части полноты и своевременности выплаты заработной платы работникам.

Статьей 136 Трудового кодекса РФ установлена обязанность работодателя производить оплату труда не реже, чем каждые полмесяца. Локальным правовым актом предусмотрены сроки выплаты заработной платы: 10 и 25 числа каждого месяца.

Вместе с тем, заработная плата работникам выплачивалась не в установленные сроки, то есть с нарушением требований статьи 136 ТК РФ.

Кроме того, выявлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившемся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По фактам выявленных нарушений прокурором города возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Кроме того, с целью устранения нарушений и их недопущения впредь, в адрес предпринимателя внесено представление.