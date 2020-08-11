Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения трудового законодательства

В июле текущего года прокуратурой города Мончегорска была проведена проверка по обращению работника поднадзорной организации торговли, в ходе которой установлено, что заработная плата работника за период работы была ниже установленного минимального размера оплаты труда.

По результатам проверки в адрес работодателя внесено представление с требованием осуществить перерасчет заработной платы работника и произвести выплату неначисленной и невыплаченной заработной платы.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа от 30 тысяч рублей до 50 тысмяч рублей.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура города одновременно сообщает, что по вопросам нарушения трудовых прав работники вправе обратиться в органы прокуратуры, Государственную инспекцию труда в Мурманской области или в суд.