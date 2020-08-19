Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции
Прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалиста Территориального отдела Роспотребнадзора по Мурманской области была проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность, требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции.
Установлено, что хозяйствующим субъектом города Мончегорска нарушаются требования федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Так, были вскрыты факты реализации мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также в отсутствии маркировки с указанием сведений о дате выработки, сроках годности и наименовании изготовителя продукции.
На торговом объекте не обеспечено соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, материалы проверки направлены в Арбитражный суд Мурманской области.