Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции

Прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалиста Территориального отдела Роспотребнадзора по Мурманской области была проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность, требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции.

Установлено, что хозяйствующим субъектом города Мончегорска нарушаются требования федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Так, были вскрыты факты реализации мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также в отсутствии маркировки с указанием сведений о дате выработки, сроках годности и наименовании изготовителя продукции.

На торговом объекте не обеспечено соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, материалы проверки направлены в Арбитражный суд Мурманской области.