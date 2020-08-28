Прокуратурой города Мончегорска выявлены нарушения законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения требований законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних. В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности муниципального бюджетного учреждения, допущенные при организации работ по временному трудоустройству несовершеннолетних в летний период.

Проверка показала, что в нарушение требований ст. 221 ТК РФ осуществляющие в учреждении трудовую деятельность 44 несовершеннолетних работника не обеспечены индивидуальными средствами защиты - костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, фартуком из полимерных материалов с нагрудником, а также специальной обувью. При наличии индивидуальных средств защиты в учреждении указанные средства несовершеннолетним работникам не выдаются, отказ в получении средств защиты работниками письменно не зафиксирован.

Также в нарушение требований ст. 225 ТК РФ с одними из несовершеннолетних работников, принятым на работу на основании трудового договора, не проведен вводный инструктаж при приеме на работу.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес учреждения внесено представление.