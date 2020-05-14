Прокуратурой города Оленегорска приняты меры к устранению нарушений закона в связи с выявлением несанкционированной свалки отходов

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

В ходе проверки установлено, что напротив жилых домов по улице Южной была обнаружена крупная несанкционированная свалка бытового мусора. Указанная свалка состояла из строительного мусора, обломков стекла и пластика, элементов автомобилей, пенопласта, легких металлоконструкций и прочего мусора.

Выявленные нарушения противоречат требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также влекут за собой нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренных статьей 42 Конституции Российской Федерации.

В целях устранения выявленных нарушений и ликвидации несанкционированной свалки прокуратурой города в адрес руководителя МКУ «УГХ» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.