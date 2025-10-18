Прокуратурой города Оленегорска восстановлены жилищные права участника СВО

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по данным одного из региональных информагентств о нарушении жилищных прав участника СВО при проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

В ходе проверки установлено, что в одном из домов по ул. Мира в Оленегорске осуществляется проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в связи с отсутствием в многоквартирном доме подвала, с целью доступа к системам отопления, подрядчиком в августе 2025 выполнены работы по вскрытию полов во всех квартирах 1-го этажа дома, в том числе квартире, принадлежащей участнику специальной военной операции.

Из-за аварии на внешних сетях теплоснабжения подрядчиком работы по монтажу системы отопления были приостановлены. В результате в квартире длительное время не осуществлялось восстановление напольного покрытия.

В ходе прокурорской проверки подрядная организация приняла меры к устранению выявленных нарушений. Также для их недопущения впредь в адрес руководителя организации внесено представление.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства напольное покрытие в квартире реконструировано, права участника специальной военной операции восстановлены.