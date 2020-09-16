Прокуратурой Кировска приняты меры реагирования в связи с выявлением свалки отходов в районе горы Айкуайвенчорр

Прокуратурой города Кировска в соответствии с поручением прокуратуры Мурманской области в связи с выявлением в сети Интернет публикации о размещении несанкционированной свалки отходов на склоне горы Айкуайвенчорр проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства.

В ходе проверки обстоятельства размещения бытовых отходов нашли своё подтверждение. На момент обследования земельный участок захламлён различного рода бытовыми и строительными отходами, при этом размещение отходов на этом земельном участке не санкционировано, а собственник отходов не установлен.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города Кировска в Кировский городской суд направлено исковое заявление к МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и администрации города Кировска об обязании принять меры по ликвидации несанкционированной свалки отходов, расположенной в границах муниципального образования город Кировск.

Исковое заявление находится на рассмотрении. Вопрос устранения нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры города Кировска.